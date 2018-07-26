В крушении самолета в Подмосковье погиб туляк
Выясняются все обстоятельства произошедшего
Фото: Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ
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Напомним, 24 июля 2018 года, неподалеку от деревни Дракино Серпуховского района произошла трагедия. Около 15 часов потерпел крушение двухместный легкомоторный самолет Zlin-326.
В авиакатастрофе погибли двое мужчин - летчик-испытатель 3 класса Игорь Турик и пилот-инструктор Виктор Бирюков. Последний был одним из пяти учредителей тульской Федерации самолетного спорта.
Подробнее о произошедшем - читайте здесь.