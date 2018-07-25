В тульском Плеханово продолжают сносить цыганские дома
Сегодня, 26 июля 2018 года, в Туле, в поселке Плеханово и селе Хрущево, продолжаются работы по сносу незаконно возведенных цыганских домов. Освобождение земель проходит в соответствии с судебными решениями.
Точное количество демонтируемых построек уточняется.
Жители были проинформированы о возможности временного размещения в центрах соцобслуживания. Но местные от такой помощи отказались.
В мероприятиях принимают участие правоохранители, спецтехника, МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы.
Напомним, в 2016 году по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории муниципального образования город Тула, был создан Координационный штаб.
Его возглавляет глава администрации города Евгений Авилов.