День города Тулы: Казанская набережная, отсчет времени до Нового года, пиротехническое шоу

25 Июль 16:50 2018-07-25T17:20:12+03:00

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25 июля была представлена концепция празднования. В 2018 году Тула приняла титул «Новогодней столицы России», а в 2019 году - «Библиотечной столицы России». В связи с этим девизом Дня города предложен лозунг «Тула — город новых возможностей». Концепция празднования, ключевые даты и мероприятия будут определяться в соответствии с обозначенной тематикой.

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка робототехники и библиофест

Город будет отмечать праздничную дату по традиции широко. Масштабные мероприятия 8 сентября охватят проспект Ленина, Крестовоздвиженскую площадь, две набережные реки Упы, площадку в сквере Л.Н. Толстого, а также исторический центр. Будут задействованы и некоторые общественные пространства.

В сквере Л.Н. Толстого пройдет библиоФест «Читай, Тула!», посвященный 190-летию со дня рождения великого писателя. На площади Ленина будут работать интерактивные площадки «Новые знания — новые возможности» (класс 3D-рисования, выставка робототехники, автосимуляторы и др.).

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, будут работать зоны «Тула туристическая. Традиции прошлого — сила будущего». Это концентрация привлекательных для туристов образов и брендов. Здесь будут работать передвижной туристко-информационный центр, арт-объекты для фото, состоится розыгрыш билетов в музеи Тулы, презентация карты гостя и т.д.

Письмо Деду Морозу и клуб новогодних столиц

Шатер «Тула - новогодняя столица» разместится в брендированном павильоне. В легкой развлекательной форме посетителям расскажут о проекте. На площадке можно будет написать письмо Деду Морозу, получить брендированное мороженое от партнеров проекта. Здесь планируется провести клуб новогодних столиц — выставку 6 городов, гостей региона, ранее ставших новогодними столицами. Также в рамках Дня города состоится запуск новогодних часов обратного отсчета.

Угощения тульской сковороды

«Тула молодежная» пройдет под девизом года добровольца. Волонтеры на этой площадке напомнят о своих интересных проектах.

«Тула - здоровый образ жизни» автограф-сессия с известными спортсменами, соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы». Состоятся полумарафон «Оружейная столица», велогонка «Горный король».

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году на Пролетарской набережной тулякам предлагают провести городской пикник. Здесь горожан также жду спортивные площадки, шашлык-пати, угощения тульской сковороды.

Фото: Анна ЖУКОВА

От поющих чаш до зон диджеинга

На площади Ленина состоится Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Его хедлайнером в этом году станет Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.

В это время туляки могут выпить чашечку чая на обновленной Крестовоздвиженской площади в квартале «Тульская чайная».

Фото: Алексей ФОКИН

На Казанской набережной развернется креативное культурное пространство «На Казанской». Здесь гостям предложат насыщенную программу: от поющих чаш до зон диджеинга. Также для всех собравшихся выступит известная инструментальная группа музыкантов. Какая именно, пока секрет.

Вечерний концерт на Казанской набережной и площади Ленина не будут совпадать по времени, чтобы туляки смогли побывать на всех площадках.

Фото: Алексей ФОКИН

Фейерверк прогремит на площади Ленина, в 10 поселениях Ленинского района и на набережной реки Упы. Помимо высотного туляки увидят фейерверк с плотов. Концепция пиротехнического шоу отразит события года - ЧМ-2018 в России и получение Тулой титула «Новогодней столицы России».

Свои пожелания и предложения по празднованию Дня города туляки могут отправить до 15 августа на почту управления культуры и туризма администрации города Тулы: kultura@cityadm.tula.ru.