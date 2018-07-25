АО «ТНС энерго Тула» напоминает гражданам о порядке замены индивидуальных приборов учета

25 Июль 20:30 2018-07-25T16:41:13+03:00

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АО «ТНС энерго Тула» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Тулы и Тульской области – в очередной раз обращает внимание потребителей на важность четкого соблюдения предусмотренного российским законодательством порядка замены приборов учета.

Индивидуальные приборы учета (ИПУ) должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным «Правилам организации учета электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»).

Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, подлежат использованию ИПУ класса точности 2,0 и выше (т.е. 1 или 0,5). Приборы учета электроэнергии должны быть введены в эксплуатацию АО «ТНС энерго Тула», иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.

Приборы класса точности ниже, чем 2,0 (т.е. 2,5), используемые гражданами на дату вступления в законную силу Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (на 12.06.2012), могут применяться ими вплоть до истечения установленного срока их эксплуатации. По истечении установленного срока эксплуатации ИПУ подлежит замене. Также приборы учета подлежат замене при выходе из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации, либо по желанию потребителя, но с обязательным соблюдением процедуры замены. Потребитель не вправе самовольно нарушать пломбы на индивидуальных приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу ИПУ.

Замена прибора учета – это комплекс последовательных мероприятий, имеющих строгую очередность:

Обращение в АО «ТНС энерго Тула» для согласования даты проверки ИПУ, подлежащего замене и составления акта;

Осмотр АО «ТНС энерго Тула» (его уполномоченными представителями) ИПУ с оформлением акта;

Замена ИПУ (демонтаж (снятие) имеющегося ИПУ и установка нового ИПУ);

Обращение в АО «ТНС энерго Тула» для согласования даты ввода установленного ИПУ в эксплуатацию и его опломбировки;

Ввод ИПУ в эксплуатацию (составление соответствующего акта и опломбировка ИПУ) АО «ТНС энерго Тула» (его уполномоченными представителями).

Таким образом, для замены прибора учета потребителю в любом случае сначала необходимо обратиться в АО «ТНС энерго Тула» с соответствующим заявлением. После получения заявления сотрудники АО «ТНС энерго Тула» (его уполномоченные представители) должны произвести осмотр заменяемого прибора учета, его распломбировку и только после этого можно менять ИПУ.

АО «ТНС энерго Тула» осуществляет регулярные контрольные проверки счетчиков. Потребителям электроэнергии необходимо учесть, что самовольный демонтаж ИПУ и нарушение пломб расценивается как несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, что впоследствии повлечет за собой составление АО «ТНС энерго Тула» акта о выявлении несанкционированного подключения и доначисление платы за коммунальную услугу.

Дополнительную информацию потребители могут получить по телефону горячей линии АО «ТНС энерго Тула»: 8 (4872) 52-34-10.