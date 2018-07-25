2018-07-25T09:40:31+03:00
Общество

Тулякам не хватает площадок для выгула собак?

Одной из проблем городской жизни является содержание домашних животных
Юлия КУДЫМОВА
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В многоквартирном доме создать условия для благополучного совместного проживания трудно. Собака требует много заботы и внимания. Ей необходимо движение. При этом должны учитываться не только интересы собаки, но и людей, живущих рядом с владельцами.

Есть инициатива

Туляки отмечают, что в некоторых микрорайонах не хватает площадок для выгула собак. Главным образом из-за скученности жилья. Часто собак выгуливают на детских площадках, что вызывает справедливые замечания окружающих. С вопросом о содержании собак в Туле инициативная группа дошла до главы администрации города.

По итогу личного приема было решено составить список мест, где площадки целесообразны, в том числе на территории строящихся микрорайонов. Сейчас статистика проживающих в многоквартирных и частных домах животных не ведется. Если этого будет недостаточно, вопрос решат совместно с активными туляками.

А как сейчас?

Во всех районах города организованы площадки для выгула и дрессуры собак. Однако несмотря на это горожане продолжают жаловаться на собаководов, которые выгуливают животных в не предназначенных для этого участках и с нарушениями.

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В тульских парках ежемесячно проводятся около восьми рейдом с участием сотрудников полиции. С нарушителями проводят разъяснительные беседы, в случае многочисленных нарушений комиссия рассматривает материалы и принимает решение о штрафе. Максимальная сумма штрафа составляет 3 тысячи рублей.

Мнения разделились

Нужны ли дополнительные площадки для выгула четвероногих питомцев, корреспондент «КП» спросил у туляков.

Председатель клуба «Чемпион» в Привокзальном районе Елена Алексуткина имеет двух собак декоративных пород - чихуахуа и йокширского терьера. По ее словам, в клубе состоят в основном владельцы небольших собак.

– Собаки декоративных пород гулять могут везде, при условии выгула на поводке и уборки за любимцем. Все заводчики клуба следят за чистотой мест для прогулки, – утверждает Елена. – Потому что гуляют в своих дворах и микрорайонах.

В «Тульском городском обществе собаководов-любителей» около 100 заводчиков. По мнению одного из участников общества, площадок для выгула в Зареченском районе, где расположен клуб, хватает. Пожелания собаководов чаще относятся к оснащению площадок, хочется больше снарядов для собачьих тренировок. С уборкой тоже не возникает проблем, все собаководы добросовестно убирают результаты жизнедеятельности своих питомцев.

Своим мнением о проблеме выгула собак поделилась Елизавета Улькина, владелица лайки:

– Живу в Советском районе. Собаку выгуливаю каждый день за домом, потому что там не играют дети. Всегда убираю за своим питомцем. Рядом с домом находится сквер, и очень раздражает, когда собаководы гуляют там со своими питомцами и не убирают. Площадки для выгула поблизости нет совсем. Если она появится, буду рада. Собаке нужны активное движение и возможность побегать без поводка.

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Владелица терьера Ольга Трифонова рассказала, что на площадке для выгула занимается дрессурой своей любимицы:

– Выгуливаю собаку по улицам в Советском районе по разным маршрутам, 2-3 раза в день по 1 часу на поводке. Убираю всегда, с пакетами гуляю. Конечно, площадки нужны в каждом районе. Но на площадках мы не гуляем, а занимаемся дрессурой. Гулять там бессмысленно: собаки бегают, хозяева заняты своим делом.

Михаил Козлов, владелец мопса, рассказал, что гуляет с псом во дворе. По мнению владельца, его собаке выгульные площадки не нужны, поскольку его четвероногий друг неохотно знакомится с собратьями.

Елена Полякова часто гуляет со своим четырехлетним сыном в Комсомольском парке. По словам женщины, ее беспокоит, когда на дорожках для прогулки появляются собаководы, чьи питомцы не носят намордников, а иногда и поводков.

– Хозяева псов уверяют, что питомцы не кусаются. Но я все равно опасаюсь незнакомых животных, даже не очень крупных. Они могут напугать моего ребенка. В остальном собаки не доставляют неудобства, если животное идет на коротком поводке и в наморднике. В парке чисто, а к площадкам для выгула мы близко не подходим, – говорит Елена.

КОНКРЕТНО

Где гулять с собакой

На территории Зареченского района площадки для выгула собак расположены по следующим адресам:

✓ перекресток ул. Литейной и ул. Курковой;

✓ в районе жилого дома № 76 по ул. Пузакова;

✓ на территории Баташевского сада со стороны дома № 25 по ул. Ряжской;

✓ В Комсомольском парке площадки находятся в центральной части парка и со стороны западного проезда.

На территории Советского района обустроены две площадки для выгула собак, расположенные в Центральном парке культуры и отдыха им.

П. П. Белоусова - со стороны ул. Первомайской (в районе технических ворот) и со стороны ул. Тульского рабочего полка (в районе пляжа).

На территории Пролетарского района построены две площадки для выгула собак, расположенные по следующим адресам:

✓ березовая роща на ул. Калинина;

✓ Пролетарский парк (в районе прудов и со стороны улицы Новопарковой).

На территории Центрального района площадки для выгула собак расположены по адресам:

✓ ул. Новомосковская, 9;

✓ в центральной части Рогожинского парка.

На территории Привокзального района построены две площадки для выгула собак, расположенные по следующим адресам:

✓ ул. Седова, 49;

✓ ул. Маршала Жукова, 8.

Ведется строительство площадки для выгула собак в пос. Косая Гора, между домами 8-10 по ул. М. Горького.

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