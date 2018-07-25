2018-07-24T16:54:45+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Почему болит спина?

Пройди тест с "Комсомолкой"!
Виктория ЯКУШИНА
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Если вас беспокоят боли в спине и вы хотите иметь примерное представление о причине их появления — пройдите наш тест. Вам будет предложено ответить на ряд вопросов, после чего на основе полученных данных, автоматически сформируется список возможных причин.

Следует понимать, что тест не заменяет собой консультацию врача и результаты теста могут быть не точными.

Вы понимаете, что верный диагноз может поставить только врач на основе собранного анамнеза, осмотра и проведенных дополнительных исследований. Нельзя использовать данный тест для назначения какого-либо лечения.

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