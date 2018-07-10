Два жутких ДТП на трассе под Тулой: столкнулись четыре авто

10 Июль 09:24 2018-07-10T14:32:52+03:00

Один человек погиб

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Около пяти утра 10 июля 2018 года на трассе М-4 под Тулой произошло два крупных ДТП с разницей в пять минут.

Недалеко от поворота на Ясногорск, на 147 км автодороги "Дон" столкнулись два автомобиля: "Лада Приора" и "Шкода".

Спустя минуты - на 148 км - также столкновение двух машин.

В результате сильного удара машины раскидало по дороге: одна слетела в кювет, другая - перевернулась на крышу, а третья опрокинулась на бок.

Как сообщает наш источник, в первом ДТП погиб человек.

Обстоятельства произошедших автоаварий в Тульской области и информация о состоянии здоровья пострадавших выясняются.