2018-07-05T15:25:39+03:00
Рыбалка

Волейболистка «Тулицы-2» Светлана Голикова покажет мастер-класс на пляже фестиваля семейной рыбалки

КМС по волейболу и чемпион России по волейболу среди женских команд высшей лиги Б-2016 поделится мастерством с участниками нашего турнира
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С удовольствием представляем вам гостью нашего фестиваля семейной рыбалки, которая украсит своим присутствием пляжно-спортивную зону и покажет мастер-класс по игре в пляжный волейбол всем активным тулякам, которые приедут на опенэйр.

Светлана Голикова - КМС по волейболу и чемпион России по волейболу среди женских команд высшей лиги Б-2016 присоединилась к нашему спортивному мероприятию. Помимо мастер-класса на пляже, где специально для вас возвели волейбольную площадку, Светлана станет тренером-наставником команд, которые зарегистрируются для участия в нашем турнире.

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Напомним, что волейболистка «Тулицы», мастер спорта по пляжному волейболу Жудит Яловая тоже присоединится к нашему фестивалю и поделится своим мастерством с гостями Фестиваля.

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Фестиваль семейной рыбалки — это уникальное массово-спортивное мероприятие, которое состоится 14 июля на Гамовском пруду поселка Красный Яр. Это яркий летний опенэйр для всей семьи. В программе фестиваля соревнования по рыбной ловле, турнир по пляжному волейболу с участием «Тулицы», конкурс шашлычников, концерт, фудкорты, аниматоры, аквагрим, мастер-классы для всех, призы, подарки, розыгрыши, тест-драйв по бездорожью, вкусные угощения и многое другое.

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Полная программа фестиваля, правила и условия, схема проезда, карта и вся актуальная информация ЗДЕСЬ.

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