2018-01-09T09:39:14+03:00
Общество

Новый год 2018 в Туле: программа мероприятий

Туляки уже могут ознакомиться с подробной афишей праздничных мероприятий на Новый год 2018 в Туле
Виктория ЯКУШИНА
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Жители и гости города могут посетить новогодние спектакли и сказки, праздничные концерты, принять участие в развлекательных программах и новогодних утренниках на Новый год 2018 в Туле.

Новогодние и рождественские мероприятия пройдут в филиалах муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение», в библиотечно-информационных центрах, муниципальных автономных учреждениях культуры «Городской концертный зал» и «Театрально-концертный центр» и продлятся до 18 января.

Ознакомиться с подробной афишей праздничных мероприятий можно по ссылке.

Полная программа мероприятий в Тульской области - здесь.

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