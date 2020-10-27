Какие организации в Тульской области могут не переводить сотрудников на удаленку Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 29 октября работодателей обязали перевести на дистанционную работу 30% сотрудников из числа руководителей, специалистов и служащих. Таковы новые меры, направленные на недопущение распространения коронавируса в регионе.

Требование о переводе сотрудников распространяются не на все организации. Его могут не соблюдать:

- непрерывно действующие организации; - организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

- медицинские и аптечные организации;

- организации, обеспечивающие граждан продуктами питания и товарами первой необходимости;

- организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия граждан;

- организации ОПК, а также организации, обеспечивающие их деятельность;

- организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).