Чистая прибыль «Согласия» выросла в 1,7 раза до миллиарда рублей

Страховая компания «Согласие» за 9 месяцев 2020 года получила чистую прибыль в размере 1 млрд. рублей — это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Компания заключила 2 млн договоров, премия по ним составила 25,5 млрд. рублей, превысив показатель за аналогичный период прошлого года на 4%.

Большая часть (62%) премии получена по автострахованию. Доля поступлений по автокаско, ключевому виду страхования «Согласия», составила 36%. На ОСАГО пришлось 26% портфеля, страхование имущества – 18%, еще 20% – на страхование ответственности и личное страхование.

Премия «Согласия» по автокаско составила 9,2 млрд руб. (-4%). Поступления по ОСАГО увеличились до 6,6 млрд. рублей, что на 42% больше показателя годом ранее. Премия по страхованию имущества выросла до 4,7 млрд руб., поднявшись на 11%.

В 2020 году возмещение компании по автокаско составило 5,8 млрд. рублей, по ОСАГО – 3,5 млрд рублей. По личному страхованию выплачено 2,1 млрд рублей, страхованию имущества – 829 млн рублей, страхованию ответственности – 398 млн рублей.

- В год кризисного спада мы сосредоточились на минимизации влияния кризисных явлений на наш бизнес, и нам удалось справиться с задачей – отчетный период компания завершила с прибылью, - комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. - Мы усилили агентскую сеть – в частности, число агентов в розничном страховании по итогам 9 месяцев 2020 года выросло до 7,9 тыс. человек. В результате, объем сборов через этот канал увеличился в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Успех принесла и диджитализация: компания продолжила перевод основных процессов, связанных с покупкой полисов, урегулированием убытков и работой с агентами, в онлайн.

- Это позволило нам сделать взаимодействие с клиентами и агентами более технологичным, увеличить число сервисов компании, доступных независимо от местоположения, и подтвердить, что мы оправдываем доверие в любых обстоятельствах, – отметила Майя Тихонова.

Напомним, ООО «Страховая компания «Согласие» работает на страховом рынке России с 1993 года. Сегодня региональная сеть компании насчитывает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России.