В Тульской области на дистанционное обучение могут уйти ученики 6-х –11-х классов Фото: Алексей ФОКИН

С сегодняшнего дня, с 27 октября, многие сферы в жизни туляков снова попали под ограничения. Так, на обязательную самоизоляцию ушли граждане в возрасте 65+, потихоньку начали уходить на удалеНку работники предприятий и организаций, а также на обязательные осенние каникулы ушли и школьники. Помимо этого дистанционный формат обучения начался еще и у студентов-медиков.

Помимо этого, по поручению губернатора региона, в Тульской области будет проработана и возможность перехода на дистанционную форму для учащихся 6-х – 11-х классов. Также, будет подготовлен механизм прежней работы учреждений дошкольного образования - детских садов и начальной школ.

При этом, в школы вместе со старым педагогическим составом могут прийти работать студенты педагогического университета.