Как и сколько будут отдыхать тульские школьники?

«Комсомолка» отвечает на злободневные вопросы об осенних каникулах Фото: Алексей ФОКИН

Несмотря на опасения родителей, школьники Тульской области начали учебный год в образовательных учреждениях, а не сидя дома за компьютерами. Не было объявлено ни всеобщего карантина, ни массового перевода на дистант. На него уходили локально, если были выявлены случаи заболевания.

Когда осенние каникулы?

Осенние каникулы для школ также должны были пройти в запланированные сроки. В соответствии с федеральным законодательством даты их начала и окончания определяются образовательными организациями самостоятельно. С 26 октября на отдых могли отправиться 40% школ. Еще 16% со 2 ноября и 12% - с 31 ноября. Каникулярный период мог растянуться на 7 календарных дней.

Однако из-за эпидобстановки всем школам региона было рекомендовано установить каникулы с 26 октября.

Что конкретно не так?

В последнее время наблюдается рост заболеваемости среди учителей. К примеру, на минувшей неделе только в Туле стало известно о вспышках заболеваний сразу в 4 школах - ЦО № 34, ЦО №40, ЦО №28, ЦО № 8.

Не исключено, что в дальнейшем (по окончании каникул) к работе в школах привлекут студентов педагогического университета.

Сколько продлятся каникулы?

Обучающиеся будут дома вместо одной сразу 2 недели, то есть по 6 ноября. Первым учебным днем должно стать 9 ноября.

А что с частными школами?

Рекомендации действуют для всех образовательных организаций региона, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности.

Чем заняться во время отдыха?

Во время каникул работает региональный проект «Каникулы-онлайн». Школьники, их родители, а также педагоги смогут подобрать для себя занятие в дистанционном формате по интересам. Для участия в проекте нужно перейти на портал регионального модельного центра дополнительного образования детей Тульской области.

Точно ли школьники выйдут на учебу после каникул?

Пока ответить на этот вопрос с определенностью нельзя. Это подтверждают в региональном минобре.

- Решение о продлении срока каникул будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области, - сообщили «КП-Тула» в министерстве образования региона.

Вернется ли дистант?

За развитием ситуации тщательно следят. На очередном заседании регионального штаба по коронавирусу губернатор Тульской области поручил проработать возможность перехода на дистанционную форму для учащихся 6-11 классов. Для детских садов и начальной школы будет сохранено очное обучение.

Окончательное решение по дистанту скорее всего будет принято ближе к концу каникул.