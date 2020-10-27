Болельщики тульского "Арсенала" прокричали о переменах Фото: Алексей ФОКИН

Тульский «Арсенал» потерпел первое крупное поражение в игре со столичным клубом ЦСКА. Игра между командами закончилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. Такой громкий провал вызвал бурную реакцию у фанатов и болельщиков тульского клуба.

В социальной сети ВКонтакте в группе фан-клуба «оружейников» появился пост о наболевшем.

- Мы не хотим видеть вместо футбола стадное топтание на поле. Мы не хотим наблюдать безвольное сползание команды в пропасть. Мы не хотим, чтобы сотрудники клуба разговаривали с болельщиками через губу, строя из себя обиженных героев труда. Мы хотим диалога и общения с клубом, - гласят первые строчки поста.

При этом, болельщики обеспокоены тем, чтобы их любимый клуб не стал для игроков всего лишь очередным привалом со стабильной зарплатой или просто кошельком, а тренер, чтобы был настоящим лидером.

- Мы хотим, чтобы имя Арсенала звучало громко и гордо. Мы хотим, чтобы Арсенал снова стал Арсеналом. Тем, который мы когда-то полюбили. Мы Арсенал. И мы будем услышаны, - такими словами заканчивается пост фанатов тульского футбольного клуба.