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Будущее волонтерства: как в России может развиваться добровольчество

Неравнодушных людей привлекут к разным видам помощи — от доставки продуктов и лекарств до ликвидации последствий стихийных бедствий
Источник:kp.ru
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Волонтерский центр работает в регионе с 26 марта

Волонтерский центр работает в регионе с 26 марта

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, несмотря на сохраняющиеся угрозы пандемии, эксперты заговорили о переосмыслении форм существования института массового волонтерства, который сформировался весной, во время острой фазы пандемии и самоизоляции.

Многим людям, которым еще раньше не был свойственен гражданский активизм, сегодня уже недостаточно просто помочь с продуктами пожилому человеку на самоизоляции или подвезти многодетную маму с детьми до ближайшей поликлиники. Им нужно больше – они хотят и могут менять мир вокруг себя в лучшую сторону в гораздо больших масштабах и помогать гораздо большему числу людей, попавших в сложные ситуации. На первый план выходит добрососедство – когда люди объединяются локально для оказания помощи друг другу в решении каких-то проблем или организации досуга. Именно по такому принципу работу своих волонтерских центров в регионах решили выстраивать в «Единой России».

Весной этого года партия развернула такие центры во всех 85 регионах России. Первый из них – в Калуге, в середине марта. Всего за это время волонтеры раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты медикам и жителям регионов, сотни тысяч продуктовых наборов – врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей для посещения пациентов на дому. 10 реанимобилей направили в регионы, наиболее остро нуждающиеся в помощи. Совместно с АСИ и минпросвещения партия провела всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», в ходе которой обеспечила школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также педагогов, ушедших на удаленку, компьютерами и планшетами. Для оказания помощи по инициативе Дмитрия Медведева члены партии собрали более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно сократила расходы на выборы и прочие затраты, чтобы направить средства на помощь людям.

Председатель партии Дмитрий Медведев.

Председатель партии Дмитрий Медведев.

Фото: материалы пресс-служб

«Важно не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить людей. Они не начитались программ партии и решили сделать политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за период пандемии», — отмечал ранее Председатель партии Дмитрий Медведев.

Работа волонтерских центров «Единой России» не останавливалась все это время. Люди привыкли к тому, что в сложной ситуации могут обратиться к добровольцам.

«На фоне нового витка заболеваемости COVID-19 большое количество людей нуждается в помощи и заботе. С начала пандемии коронавируса [волонтерские] центры открылись в каждом регионе. Количество обработанных обращений и запросов говорит о многом. И мы понимаем, что за каждым из них стоит конкретный человек, конкретная история. Есть пандемия, нет пандемии — люди всегда нуждаются в помощи. Поэтому работа волонтерских центров «Единой России» не прекратится и будет строиться по принципам добрососедства», — сообщил Андрей Турчак.

Почему именно добрососедство? Люди хотят жить комфортно и безопасно у себя дома – чтобы подъезд был чистым, а двор благоустроен. По данным ВЦИОМ, около 80% жителей многоквартирных домов доверяют своим соседям. Больше 60% — им помогали.

Сопредседатель Рабочей группы Генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова.

Сопредседатель Рабочей группы Генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова.

Фото: материалы пресс-служб

«У каждого добровольца есть телефонная книжка с контактами друзей, знакомых. Есть контакты пожилых людей, которые живут непосредственно рядом с ним. Люди готовы объединяться — им нужно только помочь. И мы считаем, что волонтерский корпус «Единой России» может решить эту задачу», — считает сопредседатель Рабочей группы Генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова.

По ее мнению, организаторам движения предстоит задуматься о создании платформы, где можно было бы регистрировать и обучать волонтеров. Это может привести к появлению «волонтеров широкого профиля», которые могли бы проводить экологические акции, помогать одиноким пенсионерам, в том числе в организации их досуга, инвалидам, участвовать в проектах благоустройства территорий, заботиться о животных. Или даже работать вместе со спасателями во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий.

Координатор горячей линии регионального волонтерского центра «Единой России», член регионального политсовета партии Павел Астафьев.

Координатор горячей линии регионального волонтерского центра «Единой России», член регионального политсовета партии Павел Астафьев.

Фото: материалы пресс-служб

– Наш волонтерский центр работает в регионе с 26 марта, и после снятия карантинных ограничений мы не прекратили деятельность по оказанию помощи землякам, – рассказал координатор горячей линии регионального волонтерского центра «Единой России», член регионального политсовета партии Павел Астафьев. – На телефон «горячей линии» поступали просьбы о содействии в самых разных вопросах, и звонки продолжаются. Помимо реагирования на конкретные обращения, волонтеры «Единой России» выходят с собственными инициативами – например, по доставке средств индивидуальной защиты в местные отделения Союза пенсионеров или по предоставлению наборов для творчества детям из многодетных, малообеспеченных семей. Сегодня мы прорабатываем и уже реализуем новые форматы поддержки жителей области. Речь идет об адресной помощи участникам героической обороны Тулы в годы войны, представителям Ассоциации онкологических пациентов, общественным организациям инвалидов. Мы обзваниваем наших социальных партнеров, подшефные учреждения и предлагаем свою помощь. Кроме этого, планируем организовать субботники на территориях медицинских учреждений и силами волонтерских групп привести в порядок общественные пространства у зданий стационаров и поликлиник.

Телефон горячей линии волонтерского центра «Единой России» в Тульской области +79202747907

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