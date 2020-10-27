Будущее волонтерства: как в России может развиваться добровольчество

Волонтерский центр работает в регионе с 26 марта Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, несмотря на сохраняющиеся угрозы пандемии, эксперты заговорили о переосмыслении форм существования института массового волонтерства, который сформировался весной, во время острой фазы пандемии и самоизоляции.

Многим людям, которым еще раньше не был свойственен гражданский активизм, сегодня уже недостаточно просто помочь с продуктами пожилому человеку на самоизоляции или подвезти многодетную маму с детьми до ближайшей поликлиники. Им нужно больше – они хотят и могут менять мир вокруг себя в лучшую сторону в гораздо больших масштабах и помогать гораздо большему числу людей, попавших в сложные ситуации. На первый план выходит добрососедство – когда люди объединяются локально для оказания помощи друг другу в решении каких-то проблем или организации досуга. Именно по такому принципу работу своих волонтерских центров в регионах решили выстраивать в «Единой России».

Весной этого года партия развернула такие центры во всех 85 регионах России. Первый из них – в Калуге, в середине марта. Всего за это время волонтеры раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты медикам и жителям регионов, сотни тысяч продуктовых наборов – врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей для посещения пациентов на дому. 10 реанимобилей направили в регионы, наиболее остро нуждающиеся в помощи. Совместно с АСИ и минпросвещения партия провела всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», в ходе которой обеспечила школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также педагогов, ушедших на удаленку, компьютерами и планшетами. Для оказания помощи по инициативе Дмитрия Медведева члены партии собрали более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно сократила расходы на выборы и прочие затраты, чтобы направить средства на помощь людям.

Председатель партии Дмитрий Медведев. Фото: материалы пресс-служб

«Важно не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить людей. Они не начитались программ партии и решили сделать политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за период пандемии», — отмечал ранее Председатель партии Дмитрий Медведев.

Работа волонтерских центров «Единой России» не останавливалась все это время. Люди привыкли к тому, что в сложной ситуации могут обратиться к добровольцам.

«На фоне нового витка заболеваемости COVID-19 большое количество людей нуждается в помощи и заботе. С начала пандемии коронавируса [волонтерские] центры открылись в каждом регионе. Количество обработанных обращений и запросов говорит о многом. И мы понимаем, что за каждым из них стоит конкретный человек, конкретная история. Есть пандемия, нет пандемии — люди всегда нуждаются в помощи. Поэтому работа волонтерских центров «Единой России» не прекратится и будет строиться по принципам добрососедства», — сообщил Андрей Турчак.

Почему именно добрососедство? Люди хотят жить комфортно и безопасно у себя дома – чтобы подъезд был чистым, а двор благоустроен. По данным ВЦИОМ, около 80% жителей многоквартирных домов доверяют своим соседям. Больше 60% — им помогали.

Сопредседатель Рабочей группы Генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова. Фото: материалы пресс-служб

«У каждого добровольца есть телефонная книжка с контактами друзей, знакомых. Есть контакты пожилых людей, которые живут непосредственно рядом с ним. Люди готовы объединяться — им нужно только помочь. И мы считаем, что волонтерский корпус «Единой России» может решить эту задачу», — считает сопредседатель Рабочей группы Генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова.

По ее мнению, организаторам движения предстоит задуматься о создании платформы, где можно было бы регистрировать и обучать волонтеров. Это может привести к появлению «волонтеров широкого профиля», которые могли бы проводить экологические акции, помогать одиноким пенсионерам, в том числе в организации их досуга, инвалидам, участвовать в проектах благоустройства территорий, заботиться о животных. Или даже работать вместе со спасателями во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий.

Координатор горячей линии регионального волонтерского центра «Единой России», член регионального политсовета партии Павел Астафьев. Фото: материалы пресс-служб

– Наш волонтерский центр работает в регионе с 26 марта, и после снятия карантинных ограничений мы не прекратили деятельность по оказанию помощи землякам, – рассказал координатор горячей линии регионального волонтерского центра «Единой России», член регионального политсовета партии Павел Астафьев. – На телефон «горячей линии» поступали просьбы о содействии в самых разных вопросах, и звонки продолжаются. Помимо реагирования на конкретные обращения, волонтеры «Единой России» выходят с собственными инициативами – например, по доставке средств индивидуальной защиты в местные отделения Союза пенсионеров или по предоставлению наборов для творчества детям из многодетных, малообеспеченных семей. Сегодня мы прорабатываем и уже реализуем новые форматы поддержки жителей области. Речь идет об адресной помощи участникам героической обороны Тулы в годы войны, представителям Ассоциации онкологических пациентов, общественным организациям инвалидов. Мы обзваниваем наших социальных партнеров, подшефные учреждения и предлагаем свою помощь. Кроме этого, планируем организовать субботники на территориях медицинских учреждений и силами волонтерских групп привести в порядок общественные пространства у зданий стационаров и поликлиник.

Телефон горячей линии волонтерского центра «Единой России» в Тульской области +79202747907