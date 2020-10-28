В Тульской области открылось производство материалов будущего

20 октября в ОЭЗ "Узловая" открылся промышленный комплекс "Тензограф". Фото: материалы пресс-служб

Основная продукция завода – уплотнительные графитовые материалы нового поколения, выпускаемые по технологиям, разработанными в МГУ. Они широко востребованы в топливно-энергетическом комплексе, всех отраслях промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве. Около 80% продукции планируется экспортировать.

До конца года на производстве планируется создать 88 новых рабочих мест. Фото: материалы пресс-служб

…Производственная цепочка начинается с емкости, куда помещают графит, известный нам по грифелям школьных карандашей. Под воздействием температуры в 900 градусов Цельсия и «секретных» ингредиентов происходит настоящее чудо - природный минерал вспенивается и превращается в хлопья черного снега, которые плавно спадают в трубопровод. Далее механическим путем эта «снежная» масса прессуется до твердого состояния. В итоге получаются графитовые листы: легкие и прочные, способные выдерживать температуры от - 100 до + 550 градусов Цельсия.

- Это один из самых современных уплотнительных материалов, который создан благодаря использованию принципиально нового процесса вспенивания, - говорит председатель совета директоров ГК «УНИХИМТЕК», профессор МГУ Виктор Авдеев. - Материал не только выдерживает широкий диапазон температур, но и обладает гибкостью резины, что позволяет использовать изделия из него во множестве отраслей - от энергетики, нефтегазового сектора, автомобильной промышленности до космической отрасли. Графит, как инертное вещество, работает в любой щелочной среде. Наша технология делает выпуск графитовых материалов как экономически выгодным, так и экологичным - производство безотходное, улавливаемые частицы возвращаются в производственный цикл.

Важность участия предприятия в наращивании экспортного потенциала региона подчеркнул Губернатор Алексей Дюмин. Фото: материалы пресс-служб

Об истории

- В начале 80-х годов прошлого века в МГУ на кафедре физики и химии высоких давлений был открыт новый класс углеродных материалов с аномально низкой плотностью – терморасширенный гранит, - продолжает Виктор Авдеев. - Для развития этого направления, в интересах аэрокосмической промышленности в МГУ создали отраслевую научно-исследовательскую лабораторию. Сложная экономическая ситуация начала 90-х гг. привела к тому, что ученым пришлось самим заниматься внедрением собственных разработок. В результате в 1990 году на базе лаборатории была создана компания «УНИХИМТЕК» - первое малое государственное предприятие, учрежденное в МГУ. Разработанным материалам начали искать практическое промышленное применение. Так на российском рынке появились новые уплотнительные материалы, по эффективности не уступающие продукции мировых лидеров. Первые графитовые листы мы начали выпускать в Подмосковье, а после подписания на ПЭФ-2017 соглашения между компанией «УНИХИМТЕК» и правительством Тульской области о строительстве завода в ОЭЗ «Узловая», основную производственную площадку перемещаем в ваш регион. Еще одна технология, которая будет внедряться на заводе – производство безасбестовых паронитовых уплотнений, которые более эластичны, герметичны и безопасны традиционных.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, в этом проекте соединились фундаментальная наука, технологии университета и воля региона. Фото: материалы пресс-служб

Новые рабочие места

До конца года на производстве планируется создать 88 новых рабочих мест. Это предприятие - отличная возможность для выпускников Новомосковского института Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Новомосковского политехнического колледжа, а также ПТУ №10 получить не только интересную работу с официальным соцпакетом и конкурентной зарплатой, но и возможность повысить профессиональные навыки и квалификацию. На производственных линиях также востребованы и новые сотрудники с опытом работы.

Ставка на экспорт

Инвестиции, направленные на создание производства в ОЭЗ «Узловая», составили 840 млн. рублей. Мощность первой очереди - 2,7 тыс. тонн. В планах «УНИХИМТЕК» - открытие II очереди производства.

Около 80% продукции ООО «Тензограф» будет экспортироваться в США, Южную Корею, страны Западной Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Важность участия предприятия в наращивании экспортного потенциала региона подчеркнул Губернатор Алексей Дюмин.

В лице ГК «УНИХИМТЕК» наш регион приобрел нового надежного партнера. Фото: материалы пресс-служб

- Сегодня мы открываем уникальное предприятие по критически важному для всех отраслей промышленности направлению, - отметил на церемонии открытия Алексей Дюмин. - Малотоннажная химия после распада СССР почти не развивалась, доля импорта приближалась к 100%. Мы находимся на территории предприятия, где мозговой центр - ученые МГУ.

- Это событие важно не только в жизни МГУ и Тульской области. Это большой успех для страны. Идея выросла до грандиозного проекта: соединились фундаментальная наука, технологии университета и воля региона. Все эти компоненты определяют экономику страны, ее передовые позиции. Производимые здесь материалы и экологический прорыв: они абсолютно безопасны и по сути вечны, - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Очевидно, что Тульский регион приобрел в лице ГК «УНИХИМТЕК» нового надежного партнера. Именно за такими производствами будущее!