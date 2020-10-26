В Тульской области помощь пациентам с коронавирусом оказывают 900 медиков Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом.Так, по данным на 26 октября, за прошедшие сутки диагноз был подтвержден у 107 жителей региона. Отметим, что в начале месяца число заболевших было до 50 человек.

На данный момент помощь пациентам с коронавирусом оказывают порядка 900 медработников. Также, на базе Тульской городской больницы №10 развернулся “ковидный” госпиталь, в котором трудятся 170 медиков. При всем при этом, для более эффективной работы региональный Минздрав продолжает привлекать медиков и из других регионов страны.

Отметим, что уже профессиональным медикам помогают 137 ординаторов и 163 студента ТулГУ. В планах стоит привлечение к работе 93 студентов медицинского колледжа.

Напоминаем, что в Тульской области снова вводятся ограничительные меры в связи с новой волной коронавируса. Так, с 27 октября в регионе вводится режим обязательной самоизоляции для граждан 65+, число зрителей на развлекательных и спортивных мероприятиях сокращается до 30%, а также на каникулы уже ушли школьники, а студенты-медики ТулГУ уходят на дистанционный режим обучения.