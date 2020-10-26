В Тульской области для пациентов с коронавирусом развернули 1160 коек

В реанимации находятся 79 пациентов, 66 – на аппаратах ИВЛ. Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области для пациентов с COVID-19 развернули 1 160 коек. Об этом говорили на заседании регионального штаба по коронавирусу.

В стационаре лечатся 1 029 человек. Среди них - 14 детей. В реанимации находятся 79 пациентов, 66 – на аппаратах ИВЛ.

На заседании было также отмечено, что большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 – граждане в возрасте 65 лет и старше.

Напомним, коронавирусную инфекцию диагностировали у 589 человек. Показатель на 38% больше, чем неделей ранее.