Тульские студенты-медики уходят на дистанционку из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

С 27 октября в Тульской области вступают в силу новые ограничительные меры в связи с коронавирусом. Соответствующие изменения в указ о коронавиурсных ограничениях внес губернатор региона.

Согласно Указу, с 26 октября по 6 ноября все школы в Тульской области уйдут на обязательные осенние каникулы.

Помимо этого с 27 октября на дистанционное обучение переводятся студенты 3-х – 6-х курсов и ординаторы медицинского института ТулГУ.

Отметим, что с завтрашнего дня вводится еще и режим обязательной самоизоляции для людей 65+, а также сокращается количество зрителей на развлекательных и спортивных мероприятиях.