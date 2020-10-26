На концертах, спектаклях, в кино и других мероприятиях в Тульской области сократят число зрителей до 30% Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С завтрашнего дня, с 27 октября, в Тульской области снова начинают действовать ограничительные меры . Это связано с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу.

Так, с 27 октября при проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов зал может быть заполнен не более чем на 30%. На спортивных мероприятиях допускается не более 10% болельщиков.

Соответствующие изменения в Указе были подписаны губернатором региона.