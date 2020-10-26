В Тульской области снова вводят режим обязательной самоизоляции для граждан 65+
Фото: Алексей ФОКИН
Сегодня, 26 октября, в Туле снова вводятся ограничительные меры во избежании распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно на оперативном совещании губернатора с оперштабом по COVID-19.
Так с 27 октября по 9 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Напомним, что такое ограничение вводилось и в период первой волны эпидемии коронавируса.
Исключение в данном правиле может составить лишь:
обращение за экстренной помощью;
следования к месту работы;
посещение ближайшего магазина;
выгул домашних животных;
вынос мусора.