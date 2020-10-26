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Коронавирус Covid-19

В Тульской области снова вводят режим обязательной самоизоляции для граждан 65+

Режим вступает в силу с 27 октября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области снова вводят режим обязательной самоизоляции для граждан 65+

В Тульской области снова вводят режим обязательной самоизоляции для граждан 65+

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 26 октября, в Туле снова вводятся ограничительные меры во избежании распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно на оперативном совещании губернатора с оперштабом по COVID-19.

Так с 27 октября по 9 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Напомним, что такое ограничение вводилось и в период первой волны эпидемии коронавируса.

Исключение в данном правиле может составить лишь:

обращение за экстренной помощью;

следования к месту работы;

посещение ближайшего магазина;

выгул домашних животных;

вынос мусора.

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