В Тульской области снова вводят режим обязательной самоизоляции для граждан 65+ Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 26 октября, в Туле снова вводятся ограничительные меры во избежании распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно на оперативном совещании губернатора с оперштабом по COVID-19.

Так с 27 октября по 9 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Напомним, что такое ограничение вводилось и в период первой волны эпидемии коронавируса.

Исключение в данном правиле может составить лишь:

обращение за экстренной помощью;

следования к месту работы;

посещение ближайшего магазина;

выгул домашних животных;

вынос мусора.