В Туле водитель "ВАЗа" въехал в "Пежо" и скрылся с места ДТП Фото: Предоставлено очевидцами

Днем 26 октября в Туле в районе пр. Ленина, 87, к. 4 произошло ДТП. Водитель автомобиля "ВАЗ 2115" вишневого цвета въехал в Peugeot.

От удара у иномарки отлетел номер. Водитель отечественной легковушки забрал его себе и скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, в результате аварии иномарка получила механические повреждения.

На момент публикации новости автовладелица ждала приезда сотрудников ГИБДД. Она отметила, что скрывшаяся с места ДТП машина могла иметь номер - Е874ТВ или Е894ТВ.