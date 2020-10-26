Житель Тульской области сыграл против знатоков «Что? Где? Когда?». Фото: стоп-кадр видео, 1 канал

Житель Донского Дмитрий Кирюшкин сыграл против знатоков передачи «Что? Где? Когда?». Выпуск с его участием вышел в эфир 25 октября.

Вопрос телезрителя касался пешеходных переходов в испанском городе Бильбао. Дело в том, что не все линии «зебры» прокрашены до конца. Дмитрий Кирюшкин поинтересовался, с чем это связано.

Знатоки отметили, что разметка переходов наносится прерывистыми линиями, чтобы не подвергать опасности проезжающих на двухколесном транспорте - мотоциклистов и велосипедистов.

Ответ оказался правильным. Причиной такой меры, принимаемой городскими властями, являются частые в дожди в Бильбао. После обильных осадков линии намокают и становятся очень скользкими.

Вопрос сценариста Дмитрия Кирюшкина принес победу в игре команде знатоков, а также выход в зимнюю серию «Что? Где? Когда?».