Концерт Моргенштерна в Туле по просьбам туляков пройдет без мата

Активисты требуют, чтобы рэпер Моргенштерн исполнял песни без мата Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Житель Тулы обратился в администрацию Тулы с необычной просьбой. Мужчина попросил городские власти запретить известному рэперу Моргенштерну нецензурно выражаться на своем концерте.

- Я отметил, что в песнях рэпера может содержаться информация, запрещенная для распространения среди детей, а возрастной ценз при этом заявлен организаторами 16+, что на мой взгляд, нарушает ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - сообщил Тагир Манджиев. - Кроме этого я отметил и то, что использование нецензурной лексики противоречит ФЗ "О государственном языке РФ", а нецензурная брань в общественном месте подпадает под часть 1 ст. 20.1 КоАП.

Выступление исполнителя должно состояться в конце октября на одной из частных площадок в Туле. Управление культуры и туризма администрации города направило организаторам письмо о недопустимости использования нецензурной лексики на концерте.