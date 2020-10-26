Школы Тульской области ушли на преждевременные каникулы

Тульским школам рекомендовано уйти на двухнедельные каникулы Фото: Алексей ФОКИН

С 26 октября все школы региона ушли на преждевременные каникулы. Они продлятся для учащихся 2 недели. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки.

Ранее переводили на удаленку только классы, где выявляли коронавирус. Также принималось решение о карантине по ОРВИ.

На минувшей неделе только в Туле стало известно о вспышках заболеваний сразу в 4 школах - ЦО № 34, ЦО №40, ЦО №28, ЦО № 8.

В последнем случае коронавирусная инфекция подтвердилась не только среди педагогов, но и среди учеников. В структурном подразделениии Центра образования № 8 на улице С.Перовской были выявлены 2 случая СОVID-19 у сотрудников и 11 случаев заболевания у обучающихся. У 4 сотрудников и 25 обучающихся зарегистрирована ОРВИ.

Пока школьники находятся дома, будет работать региональный проект «Каникулы-онлайн». Обучающиеся, их родители, а также педагоги смогут подобрать для себя занятие по интересам в дистанционном формате.

- Такой подход к организации единых каникул в регионе не только поможет достичь максимального эффекта по нераспространению вирусных инфекций, но и организовать досуговую деятельность школьников в период каникул, - заявили в региональном правительстве.