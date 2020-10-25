Тулячка Алена Гевель прошла в шоу "Танцы". Фото: vk.com/tnt_dance_fan

Танцоры из Тулы Алена Гевель и Илья Сергеев выступили в телешоу «Танцы» на ТНТ. Пара подготовила на суд жюри жаркий танец.

- Будет секс, - пообещал Илья Сергеев перед выступлением.

И не обманул. Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова оценили танец туляков. Однако отметили, что пара переигрывала со страстностью.

Мигель также подчеркнул, что в шоу участвует не так много бальников. Но Егор Дружинин поспорил с коллегой, заявив, что это не повод для прохождения на следующий этап проекта.

Точку в споре поставила Татьяна Денисова. После раздумий она все же сказала "Да" Алене Гевель. А вот ее партнер дальше не прошел.

Илья Сергеев не смог ответить определенно на вопросы жюри о том, насколько ему нужно участие в проекте. Ведь как оказалось, в первую очередь он отправился на шоу, чтобы поддержать свою партнершу, для которой участие в "Танцах" было мечтой.