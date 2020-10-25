Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 октября 2020: 97 заболевших и 60 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

25 октября стало известно о новых выявленных случаях заражения. Коронавирус подтвердился у 97 человек. Среди выздоровевших - 60 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизни 2 человек.

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Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности. Масочный режим действует до 31 декабря. Средства индивидуальной защиты нужно носить в общественных местах, транспорте, на остановках. Не стоит забывать и о социальной дистанции.

До конца года массовые мероприятия численностью более 20 человек запрещены. Вместе с тем разрешена работа кафе, ресторанов, ТЦ, фуд-кортов, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов. Можно посещать парки, скверы, общественные пространства, театры, цирк, концертные площадки.

Однако с 00:00 до 7:00 запрещена деятельность бильярдных, боулингов, ночных и караоке клубов, а также работа точек общепита (за исключением дистанционной торговли и самовывоза).