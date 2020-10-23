Дмитрий Миляев: Пассажирские перевозки должны быть безопасными и комфортными

Дмитрий Миляев поздравил сотрудников «Тулгорэлетротранса» с наступающим Днем работников автомобильного и пассажирского транспорта Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время предприятие обслуживает 25 автобусных, 6 троллейбусных и 10 трамвайных маршрутов. Общий среднесуточный выпуск муниципального транспорта предприятием составляет 243 единицы: это 127 автобусов, 53 троллейбуса и 63 трамвая.

Глава администрации отметил, что работу по увеличению количества автобусов большой вместимости нужно продолжать Фото: материалы пресс-служб

Руководитель предприятия Алексей Марушкин напомнил, что в 2020 году среднесуточный выпуск муниципального транспорта предприятием увеличен примерно на 30 единиц автобусов по сравнению с 2019 годом. Это удалось, благодаря мероприятиям по набору водительского состава и ремонтных бригад, повышения заработной платы и усиления контроля за проведением технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Глава администрации отметил, что работу по увеличению количества автобусов большой вместимости нужно продолжать, а также повышать комфорт и безопасность туляков, которые пользуются городским общественным транспортом.

Дмитрию Миляеву показали троллейбусный парк. В эксплуатации находятся 86 троллейбусов, из них: 42 единицы - ТРОЛЗА-5265, 10 - АКСМ 42003, 1 единица ТРОЛЗА 5275-03, 33 единицы ЛИАЗ-5280, а так же один музейный троллейбус.

В эксплуатации находятся 86 троллейбусов Фото: материалы пресс-служб

Общая длина троллейбусных линий составляет 59 километров. Ежедневно 53 единицы по будням осуществляют работу по шести маршрутам, в выходные на линии выходят 34 троллейбуса, 18 перевозят пассажиров после 19 часов.

Главе администрации рассказали, что на предприятии пока сохраняется дефицит водителей. Для решения кадрового вопроса проводят обучение специалистов.

Для решения кадрового вопроса на предприятии проводят обучение специалистов. Фото: материалы пресс-служб

Средняя заработная плата водителей превышает сорок тысяч рублей. Сейчас на предприятии трудятся больше 1 500 человек.

Дмитрий Миляев поздравил сотрудников «Тулгорэлетротранса» с наступающим Днем работников автомобильного и пассажирского транспорта и вручил Благодарственные письма, Почетные грамоты и медаль Тулы за вклад в развитие отрасли.