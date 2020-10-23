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Всем школам Тульской области порекомендовали уйти на двухнедельные каникулы

Это связано с неблагополучной эпидобстановкой
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Всем школам Тульской области порекомендовали уйти на двухнедельные каникулы

Всем школам Тульской области порекомендовали уйти на двухнедельные каникулы

Фото: Алексей ФОКИН

Со следующей недели, с 26 октября, половина тульских школ уйдут на плановые недельные каникулы. Однако, есть и те, кто уже ушел на них заранее из-за коронавирусных вспышек. Исходя из этого и всей эпидситуации в регионе, минобразования Тульской области порекомендовало всем школам региона уйти на каникулы сразу на 14 дней.

Так, всем школьным учреждениям по области рекомендовано ввести осенние каникулы с 26 октября по 6 ноября 2020 года.

В период каникул для школьников будет организован досуг в дистанционной форме, например, проект «Каникулы-онлайн».

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