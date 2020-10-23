Пятитонная плита "Долг за газ" переместилась к частному дому по новому адресу Фото: материалы пресс-служб

По Туле продолжает путешествовать пятитонная плита «Долг за газ». Первым ее пунктом стал один из коттеджей по улице Гарнизонный проезд. Причиной появления такой плиты служит систематическая неуплата счетов за газ.

В первом случае, должник сразу же оплатил повисшую задолженность. Сейчас же газовой компании денег задолжал владелец дома по улице Петра Алексеева. Поэтому перед его домом и появилась эта плита напоминания. Сумму долга — 27,5 тысяч рублей.

Отметим, что такие плиты будут появляться возле домов тех граждан, которые задолжали за газ свыше 20 000 рублей. Всего таких должников по Тульской области 40 000 человек., а общая сумма задолженности — почти 77 миллионов рублей.