В Туле факультет естественных наук ТГПУ перешел на дистанционку из-за коронавируса
Фото: Алексей ФОКИН
Один из факультетов ТГПУ перешел на удаленку из-за коронавируса. Так, на домашнее онлайн обучение перевелся факультет естественных наук.
Такое решение было принято в связи с тем, что у сотрудников деканата подтвердился коронавирус. А для того, чтобы не заразить других людей, студентов перевели на дистанционный формат.
На данный момент остальные сотрудники деканата также сдают тесты на коронавирус.