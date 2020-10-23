В Туле факультет естественных наук ТГПУ перешел на дистанционку из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Один из факультетов ТГПУ перешел на удаленку из-за коронавируса. Так, на домашнее онлайн обучение перевелся факультет естественных наук.

Такое решение было принято в связи с тем, что у сотрудников деканата подтвердился коронавирус. А для того, чтобы не заразить других людей, студентов перевели на дистанционный формат.

На данный момент остальные сотрудники деканата также сдают тесты на коронавирус.