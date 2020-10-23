На проспекте Ленина дрифтующий задом ВАЗ вызвал бурную реакцию туляков

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Вчера в одном тульском паблике в социальной сети ВКонтакте появилось видео с еще одним автосмельчаком. На пересечении улиц проспект Ленина и Каминского автомобиль ВАЗ надрифтовал на несколько нарушений ПДД.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

На видеоролике видно, что автомобиль едет задним ходом по центральной улице города. При этом водитель выполняет опасные трюки, перестраиваясь с полосы на полосу все также задом.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

И даже когда на светофоре загорелся красный сигнал, это не остановило водителя-смельчака. Он, не разворачивая автомобиль, проехал за стоп-линию и продолжил газовать, стоя на пешеходном переходе. При этом с улицы Каминского в этот момент выезжала машина скорой медицинской помощи.

Когда машина медиков проехала, автомобиль продолжил пересечение перекрестка уже на запрещающий знак светофора. Отметим, что дрифтера сопровождали его товарищи на своих автомобилях, поддерживая дерзкий ВАЗ патриотической песней.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Туляки, посмотрев этот ролик, пришли в негодование от того, что такое дерзкое поведение молодежи было под патриотическую военную песню, от очень громкой системы автозвука, а также от такого опасного и аварийного поведения на дороге. Туляки предложили посчитать, сколько же правил дорожного движения нарушил водитель и передать все данные в ГИБДД.