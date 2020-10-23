Коронавирус в Тульской области, последние новости на 23 октября 2020: 89 заболевших и трое умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 23 октября, в Тульской области зафиксировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, что по числу заболевших в октябре и сентябре это рекордное число за сутки. Всего же коронавирусом заболели 11 561 житель Тульской области.

Также, продолжает на высоких позициях держаться и показатель выздоровевших людей. За минувшие сутки от болезни смогли вылечиться 83 жителя Тульской области. Все они были выписаны из медучреждений. В общем количестве с «ковидом» смогли справиться 10 198 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 октября 2020

Вместе с тем продолжаются и летальные случаи с подтвержденным COVID-19. Так за минувшие сутки пришли данные о трех жителях региона, которые умерли с диагностированным коронавирусом. Всего от «ковида» в Тульской области скончалось 407 человек.