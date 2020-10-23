Тулячки могут принять участие в XI областном фестивале красоты и таланта " КРАСА РОССИИ ТУЛА" - 2020

Модельное агентство GOLD MODELS и национальный конкурс КРАСА РОССИИ приглашают принять участие в XI областном фестивале красоты и таланта " КРАСА РОССИИ ТУЛА" - 2020.

Финальный региональный кастинг состоится 31 октября 2020 года в 13.00 по адресу: г.Тула, пр.Ленина, 104, офис 212.

Приглашаются девушки от 14 до 30 лет, сочетающие в себе красоту, ум, талант. Прошедшие отбор, пройдут подготовку к финалу, во время которой их обучат, дефиле, сценической пластике, хореографии, будут организованы фотосессии с лучшими фотографами и стилистами города, а так же пройдут мастер-классы и кастинги на участие в международных и всероссийских проектах.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОРОНУЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОРОНОЙ И ПОЛУЧАЕТ ПРАВО ПРЕДСТАВИТЬ ТУЛЬСКИЙ РЕГИОН В МОСКВЕ В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА " КРАСА РОССИИ " 2021 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ !

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ НА САЙТЕ goldtula.ru

ЗАПИСЬ НА КАСТИНГ ПО ТЕЛ: 89038404133, 38-41-33

Фестиваль « Краса России Тула » ведет отсчет своей истории с 2010 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых событий в индустрии красоты, моды и стиля. Победительницы и участницы фестиваля достойно представляют нашу область на самых престижных конкурсах и форумах красоты, привозя в копилку города громкие награды и титулы!