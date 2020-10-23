В Туле 16 классов ЦО №8 ушли на удаленку из-за коронавируса

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В тульском ЦО №8 на ул. С. Перовской выявлены 2 случая заболевания сотрудников и 11 случаев заболевания учеников новой коронавирусной инфекцией. У 3 сотрудников учреждения и 25 обучающихся зарегистрирована ОРВИ.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в школе проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Сотрудники структурного подразделения отстранены от работы. Также руководством учреждения приняты решения о введении временных мер.

Так, с 23 октября 16 классов переводят на дистанционную форму обучения. Это необходимо для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекция и снижения риска возникновения новых случаев COVID-19.