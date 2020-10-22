Губернатор Тульской области наградил Ирину Рублевскую медалью «За самоотверженность и единство»

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В Туле 21 октября в Доме Дворянского собрания состоялась церемония награждения медицинских работников Тульской области. Губернатор Алексей Дюмин вручил 29 государственный и региональных наград.

В числе награжденных медалью «За самоотверженность и единство» — депутат Тульской городской Думы, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Ирина Рублевская.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева также поздравила Ирину Витальевну с высокой наградой.

– В непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, медицинские работники делают все необходимое, чтобы оказывать помощь пациентам. Рискуя собственным здоровьем, они спасают жизни, выполняя свой профессиональный долг. Ирина Витальевна – в числе тех руководителей, кто в кратчайшие сроки сумел грамотно перестроить работу больницы, внеся свой вклад в борьбу с COVID-19, – отметила Ольга Слюсарева.