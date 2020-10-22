В Тульской области на 13% увеличилось количество людей, заболевших ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН

По данным на сегодняшний день в Туле диагноз ОРВИ поставлен у 7 972 человек. Так, по сравнению с прошедшей неделей, показатель заболеваемости вырос на 13%. При этом ситуация находится в пределах нормы.

Однако по данным Роспотребнадзора сезонная заболеваемость ОРВИ в Тульской области продолжает набирать обороты.

Тулякам напомнили, что в регионе продолжаются делать прививки от гриппа. По последним данным, вакцинировались от сезонных болезней почти 290 000 человек, что составляет свыше 30% населения.