Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Тульской области на 13% увеличилось количество людей, заболевших ОРВИ

В регионе продолжают делать прививки от гриппа
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
В Тульской области на 13% увеличилось количество людей, заболевших ОРВИ

В Тульской области на 13% увеличилось количество людей, заболевших ОРВИ

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на сегодняшний день в Туле диагноз ОРВИ поставлен у 7 972 человек. Так, по сравнению с прошедшей неделей, показатель заболеваемости вырос на 13%. При этом ситуация находится в пределах нормы.

Однако по данным Роспотребнадзора сезонная заболеваемость ОРВИ в Тульской области продолжает набирать обороты.

Тулякам напомнили, что в регионе продолжаются делать прививки от гриппа. По последним данным, вакцинировались от сезонных болезней почти 290 000 человек, что составляет свыше 30% населения.

Интересное

Рекомендуемые