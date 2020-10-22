Прививка от гриппа в Туле-2020: где получить и какая вакцина будет использоваться Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается прививочная кампания. В планах вакцинировать 60 % жителей региона. Медики рекомендуют делать прививки именно сейчас - до того, как начнется подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Кроме того, специалисты подчеркивают важность вакцинации в период пандемии: при заражении коронавирусом присоединение других инфекций может осложнить течение болезни.

В Тульской области сделали прививку от гриппа уже около 290 тысяч человек. Это половина от запланированного числа.

ДЛЯ КОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА ВАКЦИНАЦИЯ

Речь о детях с 6 месяцев, учащихся школ, ссузов и вузов; работниках медицинских и образовательных организаций, транспортной и коммунальной сфер, сферы услуг, правоохранительных органов, социального обслуживания и МФЦ, государственных и муниципальных служащих; беременных, жителях старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, призывниках. То есть о всех тех, кто входит в группу риска.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ

Ее можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к дежурному врачу, который после осмотра направит в прививочный кабинет.

Также вакцинироваться можно в платной клинике.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ПРЕДЛАГАЮТ

В Тульскую область поступила вакцина для детей «Совигрипп» (последняя поставка 15 октября), для взрослых - «Совигрипп» и «Флю-М» (последняя поставка 13 октября). Они распределены по медучреждениям региона.

Это вакцины отечественного производства. Они дают защиту от трех штаммов вируса гриппа (два штамма гриппа А и один гриппа B). Такую прививку в поликлинике можно получить бесплатно.

В коммерческих тульских клиниках можно найти еще один вид вакцины - «Ультрикс квадри». Она защищает от четырех актуальных штаммов гриппа эпидсезона 2020-2021.