Более 50 исков «Россети Центр и Приволжье» по неплатежам АО «ТНС энерго Тула» рассматривает Арбитраж

Неплатежи АО «ТНС энерго Тула» ставят под угрозу надежное функционирование электросетевого комплекса региона. Фото: материалы пресс-служб

Причиной обращения энергетиков в Арбитражный суд стали нарушения договорных обязательств АО «ТНС энерго Тула» по оплате за услуги «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» по передаче электрической энергии.

Объем просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 20 октября 2020 года превысил 4 538,7 млн. рублей, в том числе остается непогашенной неоспариваемая задолженность в размере 2 138,6 млн. рублей.

Учитывая высокую долю гарантирующего поставщика в общем объеме платежей за услуги по передаче электроэнергии (77%), неплатежи АО «ТНС энерго Тула» ставят под угрозу надежное функционирование электросетевого комплекса региона.

Ситуация с низкой платежной дисциплиной АО «ТНС энерго Тула» рассматривалась на заседаниях штаба по обеспечению безопасностиэлектроснабжения при правительстве региона и на совещаниях под председательством министра жилищно-коммунального хозяйства Тульской области. Руководству АО «ТНС энерго Тула» были даны поручения об оплате услуг по передаче электрической энергии в полном объеме и не допущении роста просроченной задолженности.

Тем не менее, гарантирующий поставщик АО «ТНС энерго Тула» продолжает нарушать договорные сроки оплаты за услуги по передаче электрической энергии.