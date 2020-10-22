Коронавирус в Тульской области, последние новости на 22 октября 2020: 83 заболевших и 70 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают выявлять новые случаи заражения. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 83 человек. Среди выздоровевших - 70 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизни 4 человек.

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Туляков призывают не игнорировать меры предосторожности. Масочный режим действует до 31 декабря. Средства индивидуальной защиты нужно носить на остановках, в общественных местах, транспорте. Стоит позаботиться и о социальной дистанции.

До конца года под запретом массовые мероприятия численностью более 20 человек. Вместе с тем разрешена работа ТЦ, фуд-кортов, кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов. Можно посещать парки, скверы, общественные пространства, театры, цирк, концертные площадки.

Однако с 00:00 до 7:00 деятельность бильярдных, боулингов, ночных и караоке клубов, а также работа точек общепита (за исключением дистанционной торговли и самовывоза) запрещена.