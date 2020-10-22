Кредиты для бизнеса в Сбербанке можно получить за семь минут

Скорость принятия решения по кредиту от момента обращения в банк до получения договора сокращена до 7 минут.

Сбербанк подводит итоги работы сервиса для корпоративных клиентов «Онлайн-кредитование», который предусматривает принятие решения банком о выдаче кредита на пополнение оборотных средств в течение 7 минут.

С момента запуска продукта (со второго квартала 2019 года) и по настоящий момент в Тульской области было заключено 57 договоров по 36 клиентам на общую сумму порядка 5,7 млрд рублей.

Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк

- Скорость принятия решения по кредиту от момента обращения в банк до получения договора сокращена до 7 минут. Все операции проводятся в личном кабинете клиента в приложении СберБизнес, максимально быстро, удаленно и без использования бумажных документов. Онлайн-формат и интеграция в наши процессы искусственного интеллекта позволяет добиться столь высокой скорости принятия решений.

Сегодня сервис «Онлайн-кредитование» доступен более чем 10 тысячам клиентов крупного и среднего бизнеса Сбербанка. Немаловажно, что качество обслуживания этих кредитов существенно превосходит кредиты, выдаваемые по «стандартному» алгоритму: так, показатель просрочки составляет менее 0,1%.

Данное решение — ноу-хау, основанное на технологии искусственного интеллекта и доступное на российском банковском рынке только клиентам Сбербанка. Оформить заявку на онлайн-кредит можно в приложении СберБизнес. Максимальный размер запрашиваемой суммы неограничен и зависит только от оценки клиента банком.

ПАО Сбербанк.