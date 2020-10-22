В Тульской области более шести тысяч школьников пропускают занятия из-за болезни Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 6 041 школьник и 793 педагога отсутствуют на занятиях из-за болезни. Это 4% обучающихся и 6,2% учителей от общего количества. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Дистанционно в регионе учатся 88 классов 19 школ. Напомним, накануне стало известно о переходе на такой формат обучения 2 образовательных учреждений.

Осенние каникулы в Тульской области начнутся поэтапно. С 26 октября 40% школ отправят детей на каникулы, до 2 ноября уйдут все школы по графику. Осенние каникулы продлятся 7 дней.