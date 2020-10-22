В Мясново здание больницы №10 начали переделывать в госпиталь для лечения коронавирусных туляков Фото: Алексей ФОКИН

В тульском Мясново городская больница №10 начала готовится стать госпиталем для приема коронавирусных больных.

Переоборудование больницы в коронавирусный госпиталь началось 18 октября. Так, рабочие начали оборудовать койки кислородом, а также был дан старт дополнительным строительным работам. По итогу, 157 из 224 коек будут с кислородом, а также будут отремонтированы подъездные пути к самой больнице. На данном этапе 8-м и 9-м этажи уже были «отрихтованы».

Переоборудование завершится до 30 октября.