Отделения МРЭО ГИБДД по Тульской области вводят дистанционный формат услуг из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области ввели дополнительные меры для защиту граждан во время неблагоприятной эпидобстановки. Теперь некоторые услуги можно будет получить в дистанционном режиме.

Какие услуги переведены в онлайн-режим:

1) услуги по регистрации автомотранспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений на право управления транспортными средствами предоставляются по предварительной записи через Единый Портал Государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

2) замена водительских удостоверений, посредством электронной почты, срок действия которых истек с 01.02.2020 по 15.07.2020 года.

Для этого необходимо отправить заполненное заявление в выбранное отделение ГИБДД, приложив следующие документы:

- копию документа удостоверяющего личность (паспорт);

- копию медицинского заключения о годности к управлению транспортными средствами (в случае замены водительского удостоверения по истечению срока действия);

- копию документа об оплате государственной пошлины (2000 рублей);

- копию ранее выданного водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (при наличии).

Адреса электронной почти районных отделений МРЭО ГИБДД:

№ 1 (192 км. а/д М-2 "Крым") - gibdd71_mreo_192krym@mvd.ru

№ 6 (г. Алексин) - gibdd71_mreo_aleksin@mvd.ru

№ 7 (г. Донской) - gibdd71_mreo_donskoy@mvd.ru

№ 8 (г. Ефремов) - gibdd71_mreo_efremov@mvd.ru

№ 9 (г. Киреевск) - gibdd71_mreo_kireevsk@mvd.ru

№ 10 (г. Новомосковск) - gibdd71_mreo_nmsk@mvd.ru

№ 11 (г. Суворов) - gibdd71_mreo_suvorov@mvd.ru

№ 12 (г. Щекино) - gibdd71_mreo_schekino@mvd.ru

3) на получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства заполненное заявление и иные документы в формате PDF необходимо направить по электронному адресу: gibdd71tn@mvd.ru;

По предварительной записи осуществляются услуги:

услуги по выдаче разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств, выдачу свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдача продление разрешений о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов (ДОПОГ) осуществлять только по предварительной телефонной записи с установленным интервалом времени.

При этом, при посещении отделения необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Тем посетителям, чья температура будет выше нормы, откажут в посещении учреждения.