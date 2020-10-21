Коронавирус в Тульской области, последние новости на 21 октября 2020: 79 заболевших и 61 выздоровевший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 21 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 21 октября, в Тульской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 79 человек. Сейчас это рекордное количество заболевших за октябрь месяц. Всего же в области «ковид» был подтвержден у 11 344 жителей региона.

Также, продолжает держаться на высоких показателях и число выздоровевших от COVID-19. За минувшие сутки после повторных отрицательных тестов на ковид был выписан 61 человек. В общем же количестве, от коронавируса в регионе смогли выздороветь 10 046 жителей.

Отметим, что за сегодняшний день в Тульской области не было подтверждено ни одного смертельного исхода с COVID-19. Всего же от коронавируса умерло 402 жителя региона.