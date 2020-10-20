В Туле Центр образования № 40 переходит на дистанционку из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В структурном подразделении ЦО № 40, что находится на улице Бондаренко, у двух сотрудников учреждения выявили коронавирус. Помимо этого, еще 12 работников заболели ОРВИ. На данный момент все сотрудники учреждения временно отстранены от работы.

Помимо этого, по решению руководства центра образования, с 22 октября в пяти дошкольных группах приостанавливается образовательный процесс. Также, с 22 по 27 октября на дистанционную форму обучения уходят шесть классов начальной школы.

На данный момент в структурном подразделении ЦО №40 проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.