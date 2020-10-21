Тульская водолазная группа провела тренировочный спуск под воду

Водолазная группа провела тренировочный спуск в деревне Демидовка. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

21 октября водолазная группа провела тренировочный спуск в деревне Демидовка. По легенде учений, спасатели искали под водой пострадавшего человека.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В составе группы - спасатель-водолаз 5 разряда Алексей Панин. По совместительству лучший водолаз МЧС России по ЦФО.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На нем как и всегда при работе под водой сухой гидрокостюм. Главная особенность такого костюма - сохранение тепла. Так водолаз получает возможность работать даже при температуре в -15 градусов.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

К костюму крепится шнур для радиосвязи. Он позволяет вести переговоры со следящими за ним с берега сотрудниками.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Не обходится и без пояса с утяжелителями в 18 кг и массивного электроводолазного снаряжения. Вес последнего составляет примерно 50 кг.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Впрочем, такие нагрузки для Алексея не в новинку. У него за плечами около 1 000 часов погружения.

- При погружении самое тяжелое - неизвестность. Не имеешь понятия, что там тебя ждет, - отмечает Алексей Панин.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Обычно в год водолазы проводят 12-13 реальных поисковых операций. Они выезжают на место происшествия при поступлении сигнала о том, что человек потерялся или утонул.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Этим летом число пострадавших на воде было минимальным. По словам спасателей, сказалась погода - июль выдался дождливым.

Впрочем, наступление осенне-зимнего периода 2020-2021 годов для сотрудников МЧС не повод расслабляться. Будет усилен контроль за участками, традиционно используемыми населением для подледного лова рыбы.