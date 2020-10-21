«Без турникетов»: уникальная онлайн-экскурсия на ОПК Фото: материалы пресс-служб

Такое масштабное мероприятие проходит уже шестой год подряд. Акция позволяет молодежи получить представление об интересующей профессии, узнать о ней из первых уст, ощутить дух, понять традиции предприятия, чтобы, возможно, в дальнейшем принять решение о трудоустройстве.

Онлайн-трансляция позволяет расширить рамки обычной экскурсии и ознакомить учащуюся молодежь с работой предприятий в привычном для них интерактивном формате. «Неделя без турникетов» - отличная возможность для юношей и девушек оценить для себя тот комплекс знаний, который требуется для работы в ОПК сегодня.

На АО ЦКБА прошла Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» онлайн Фото: материалы пресс-служб

Тульское отделение Союза машиностроителей России организовало онлайн-экскурсию по ряду ведущих предприятий ОПК региона, среди которых АО ЦКБА. Ребятам был показан видео ролик, который продемонстрировал все, чем живет предприятие сегодня. Учащиеся увидели производственную площадку, реальные рабочие места, познакомились с научным потенциалом АО ЦКБА, узнали о профессиях, условиях и возможности дальнейшего трудоустройства, по достоинству оценили различные социальные программы, которые есть на предприятии. Фактически, за несколько минут зрители смогли получить представление об основах процесса современного производства.

С приветственным словом к аудитории обратился заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальному развитию Анатолий Мальцев:

- Это профориентационная акция, направленная на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, на помощь в выборе будущей профессии, а также на подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса.

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения занимает одно из лидирующих положений в России в области разработки и серийного производства радиолокационных систем управления комплексами высокоточного вооружения и военной техники. Отрадно отметить развитие федеральной программы «Работай в России!», целью которой является консолидация большого количества мероприятий Союзмаша, ориентированных на подрастающее поколение, на молодежь.

О том, что онлайн-экскурсия понравилась говорят отзывы руководителей учебных заведений, необычный формат позволил ребятам из разных уголков Тульской области и даже Калуги провести несколько минут внутри легендарного оборонного предприятия.

Организатором акции выступает Союз машиностроителей России Фото: материалы пресс-служб

Из первых уст

Чиквин Владимир, директор МОУ «Средняя школа № 1» Богородицка:

- Школьники узнали об одном из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, об этапах развития и специалистах предприятия. АО ЦКБА занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения.

Как в юном возрасте определиться с будущей профессией и потом ничуть не пожалеть? Ведь известно, что человек, выбравший подходящую профессию, никогда не будет «просто работать», он будет жить полноценной жизнью, наполненной радостью и удовлетворением. Участие в подобных профориентационных акциях помогает старшеклассникам сделать правильный выбор своего жизненного пути.

Денисова Ольга, директор МОУ «Средняя школа № 2» г. Богородицка:

- На мой взгляд, это уникальная профориентационная акция, ведь она дает возможность старшеклассникам посетить промышленные предприятия своего края, увидеть их работу «изнутри», больше узнать об инженерных профессиях и специальностях, востребованных на промышленном производстве, познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями и, конечно, пообщаться с сотрудниками и ведущими специалистами предприятий. В этом учебном году старшеклассники с нетерпением ждали проведения акции «Неделя без турникетов», так как у ребят появилась, по-моему, исключительная возможность посетить одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения в городе Туле. Встреча школьников с представителями конструкторского бюро была проведена в формате онлайн. Онлайн-встреча прошла на одном дыхании, так как она предоставила возможность познакомиться со спецификой работы конструкторского бюро. Ребятам интересно было узнать, что данное тульское предприятие – это современное производство, предлагающее достойные места, активную деятельность и хорошие перспективы. Я не удивлюсь, если кто-то из наших старшеклассников, участвовавших в этой онлайн-встрече, свяжет свою будущую профессию и свою судьбу с Центральным конструкторским бюро аппаратостроения в городе Туле.

Хочется поблагодарить всех организаторов проекта «Неделя без турникетов» за необычайную возможность посетить ведущие предприятия нашего региона.

Константинова Наталия, заместитель директора по УВР МКОУ «Радюкинская основная общеобразовательная школа»:

- 16 октября учащиеся Радюкинской основной школы приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая является одной из форм профориентационной работы и дает возможность получить учащимся выпускных классов максимальную доступность информации и возможность общения с ведущими сотрудниками и специалистами предприятий.

Ребята с удовольствием познакомились с работой одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России АО ЦКБА, разрабатывающего и серийно изготавливающего с 1969 года тренажеры вооружения и военной техники для сухопутных войск в интересах Министерства обороны РФ и для поставок на экспорт. Узнали, что в рамках радиолокационного направления работ предприятием выполнена актуальная разработка по проектированию и изготовлению радиолокационной станции наблюдения для систем охраны особо важных государственных объектов. Так- же ребята познакомились с профессиями, востребованными на промышленном производстве, посмотрели реальные рабочие места, условия и возможность дальнейшего трудоустройства.

Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации и как следствие - невозможности посетить предприятие очно, было очень удобно сделать это виртуально. В ходе экскурсии у ребят появлялись вопросы, на которые они получили ответы.

Надеемся, что экскурсия, предоставившая шанс ознакомиться с работой этого предприятия, даст ребятам возможность и желание освоить эту специальность в будущем.