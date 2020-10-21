Здоровье глаз начинается с детства – посещайте офтальмолога!

Детская офтальмология существенно отличается от взрослой, так как все распространенные глазные заболевания у детей проходят немного по-другому, нежели у взрослых.

Основные детские заболевания - это патологии развития зрения, птоз, косоглазие, амблиопия, воспалительные заболевания глаза и т. п. Часто эти заболевания развиваются на фоне общих болезней организма. Родителям обязательно следует помнить, что детский офтальмолог должен быть одним из обязательных детских врачей, если ребенок болеет диабетом, гипертонией, другими болезнями, если в семье были случаи зрительных патологий.

Детский врач-офтальмолог «Клиники микрохирургии глаза Взгляд®» Куликова Ирина Александровна

Мы стараемся сделать современную медицинскую помощь детям с глазными патологиями, во-первых, доступной, во-вторых, максимально результативной. Результативность достигается единым контролем. Разработаны стандарты диагностики и лечения детских глазных заболеваний, которые сводят к нулю возможность ошибки при определении диагноза у ребенка. Важно четко определить, что конкретно привело к патологии, где возникла «поломка», которая затем вызвала серию симптомов, и только потом начинать лечение. Наш подход комплексный, именно поэтому мы достигаем устойчивого результата в лечении.

– Когда ребенку необходим детский офтальмолог?

– На самом деле, посещение такого врача должно обязательно совершаться с периодичностью не реже одного раза в год. Очень многие заболевания глаз проходят бессимптомно, и ребенок может не испытывать никакого дискомфорта на ранних стадиях их развития и не предъявлять жалоб. Вместе с тем, основные заболевания глаз наиболее эффективно лечатся именно на первых этапах. Поэтому детская офтальмология такое огромное внимание уделяет пропагандированию профилактики заболеваний - всегда лучше выявить болезнь на ранних стадиях, и в большинстве случаев это может сделать только врач при наличии специального оборудования.

Вам стоит обратиться к детскому офтальмологу с целью обследования вашего ребенка, если вы замечаете следующее:

- ваш ребенок близко наклоняется при чтении и письме;

- у ребенка краснеют глаза после зрительных нагрузок;

- у ребенка слезятся глаза;

- ребенок жалуется на головные боли;

- вы замечаете неровный почерк ребенка;

- ребенок смотрит «боком» или прикрывает один глаз;

- ребенок жалуется на утомляемость глаз;

- ребенок часто моргает, сильно зажмуривая глаза;

- ребенок жалуется на головные боли с локализацией в области глаз, висков, лба, затылка;

- у ребенка болезненная реакция на свет.

– Какие причины приводят к возникновению проблем со зрением в детском возрасте?

– Чаще это проблемы врожденные или имеющие, к сожалению, генетическую предрасположенность. Кроме того, чрезмерные зрительные нагрузки в раннем детском возрасте (увлечение просмотром телепрограмм, компьютерами, гаджетами) способствуют развитию глазной патологии даже при отсутствии такой предрасположенности. Поэтому чрезвычайно важно регулярно показывать ребенка специалисту – детскому офтальмологу, который знает особенности формирования и развития детской зрительной системы.

– Почему именно к детскому офтальмологу?

– Зрительная система ребенка отличается от взрослой, тут идет иной перечень патологий. Специалист, который знает особенности формирования зрительной системы ребенка, сможет верно поставить диагноз, назначить дополнительные обследования, которые помогут понять механизм и причину развития болезни. Важно лечить не симптом, а причину. Если ребенок начал плохо видеть, важно не только (и не столько) создать комфортные условия и надеть очки, «чтобы было видно». Важно проводить лечебные мероприятия, нацеленные на повышение остроты зрения и профилактику развития осложнений.

При осмотре специалист аккуратно определит, насколько хорошо видят глазки малыша, нет ли врожденных нарушений зрения, ранних стадий косоглазия (когда внешне оно еще не заметно), определит наличие астигматизма, миопии. Также профилактический осмотр позволяет не только определить наличие или отсутствие нарушений зрения, но и предрасположенность к ним. Так как рост всего организма происходит в среднем до 14 лет, а рост глаза – до 7, то регулярно посещать офтальмолога для профилактики можно уже с 3-летнего возраста. Поскольку ребенок идет в школу в 6-7 лет, то осмотры с 3-х лет позволят контролировать состояние здоровья глаз.

Одним из наиболее заметных и потому особенно неприятных зрительных недугов является косоглазие. Распознать его на ранней стадии способен только специалист, и вовремя начатое лечение по корректировке помогает устранить данный дефект в его зародыше и избежать хирургического вмешательства в будущем. Способы лечения косоглазия во многом зависят от того, в каком возрасте и на какой стадии удалось его обнаружить. К ним относятся специально подобранные очки, окклюзии (очки с одним заклеенным стеклом), специальные упражнения для глаз, лечебные процедуры на специальной аппаратуре.

Астигматизм, будучи вовремя не опознанным и не исправленным в детском возрасте, способен повлечь за собой понижение зрения и в конечном итоге привести к ослаблению зрительного аппарата, что с возрастом может сказаться самым негативным образом. Для того чтобы скорректировать такие дефекты зрения, как астигматизм, миопию и т. п., одним из способов лечения служит подбор особых очков. Когда астигматизм выявлен на ранней стадии, существует возможность восстановления зрения.

Для диагностики близорукости производятся осмотр глазного дна, измерение глазной рефракции и размера глазного яблока. Все это позволяет определить как уровень близорукости, так и результаты проводимого лечения.

Здоровье ваших детей зависит от вашего решения. Не полагайтесь на случайность - обращайтесь в специализированную клинику.