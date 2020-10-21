В Туле приступят к установке главной городской елки в ноябре Фото: Алексей ФОКИН

Совсем скоро Тула начнет готовиться к предстоящим новогодним праздникам. Главное место традиционно отведено елке. Зеленая красавица будет установлена на площади Ленина.

Уже сейчас известны ориентировочные сроки выполнения работ по ее монтажу. Специалисты должны к ним приступить 20 ноября. Через 7 дней елка должна быть смонтирована.

Радовать туляков и гостей города зеленая красавица будет до 20 января. В этот день рабочие должны приступить к ее демонтажу. А завершить работы - 1 февраля.

Выполнение работ по монтажу, праздничному оформлению, демонтажу елки обойдутся городским властям в 1 165 970 рублей.